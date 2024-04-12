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Юрьев Иван Иванович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Юрьев Иван Селиванович

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Юдакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Юрьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Юрьев Ферапонт Иванович

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1798
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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