Юрьев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Юрьев Иван Селиванович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Юдакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Ларионовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1798