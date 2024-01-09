Архипова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Николай Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван

Рождение ребёнка
15.01.1933

Сын: Архипов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван

Лукьяновка, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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