Архипова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Архипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Архипов Иван
Рождение ребёнка
15.01.1933
Отец ребёнка: Архипов Иван
Лукьяновка, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно