Петряшев Терентий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1708 ст.
Отец: Петряшев Алексей
Мать: не указана
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 56 лет в 1764 году
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Петряшев Евдоким Терентьев
Мать ребёнка: не указана
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 32 года в 1764 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петряшева Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386.
Смерть
Неизвестно