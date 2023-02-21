Петряшев Терентий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Терентий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708 ст.

Отец: Петряшев Алексей

Мать: не указана

ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 56 лет в 1764 году
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Петряшев Евдоким Терентьев

Мать ребёнка: не указана

ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386. 32 года в 1764 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшева Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. ф. 388, оп. 1, д. 8425, л. 386.
Смерть
Неизвестно
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