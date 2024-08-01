Токарева (Быкадорова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токарев Вячеслав
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарев Вячеслав
Смерть
Неизвестно
Держали баранов, она пошла вечером закрывать, на улице уже было холодно. Стало плохо, упала и замерзла. Нашла ее утром дочь Татьяна