Токарева (Быкадорова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Быкадорова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быкадоров Иван Иванович

Мать: Быкадорова Анна (Нюся) Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Вячеслав

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Вячеслав

Смерть
Неизвестно
Держали баранов, она пошла вечером закрывать, на улице уже было холодно. Стало плохо, упала и замерзла. Нашла ее утром дочь Татьяна

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