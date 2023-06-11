Баркова Параскева Яковлевна
Место рожденияМесто рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол., село Новосильское
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол., село Новосильское
Бракосочетание
12.01.1859
В Бейской Покровской церкви
Рождение ребёнка
05.05.1860
Сын: Барков Патрикей Федорович
Отец ребёнка: Барков Федор Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно