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Баркова Параскева Яковлевна

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Место рождения

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол., село Новосильское

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Золотухин Василий Григорьевич

Мать: Золотухина Секлетиния Матвеевна

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол., село Новосильское
Бракосочетание
12.01.1859

Муж: Барков Федор Елисеевич

В Бейской Покровской церкви
Рождение ребёнка
05.05.1860

Сын: Барков Патрикей Федорович

Отец ребёнка: Барков Федор Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно