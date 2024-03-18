Иванов Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Герасим
Мать: Иванова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Диана Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанова Евгения Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.2020
Дочь: (Иванова) Яна Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанова Евгения Анатольевна
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область