Иванов Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Герасим

Мать: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Диана Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанова Евгения Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Евгения Анатольевна

Рождение ребёнка
20.09.2020

Дочь: (Иванова) Яна Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанова Евгения Анатольевна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

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