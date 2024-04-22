Охотникова (Корчагина) Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова (Корчагина) Татьяна Вячеславовна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

05.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1997

Сын: Волков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Охотников Евгений Викторович

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
29.12.2005

Дочь: Диана Радиковна

Отец ребёнка: Охотников Евгений Викторович

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
27.04.2009

Сын: Охотников Артем Евгеньевич

Отец ребёнка: Охотников Евгений Викторович

г.Ульяновск
Бракосочетание
15.05.2009

Муж: Охотников Евгений Викторович

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