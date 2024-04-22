Охотникова (Корчагина) Татьяна Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения05.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1978
Рождение ребёнка
23.09.1997
Отец ребёнка: Охотников Евгений Викторович
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
29.12.2005
Дочь: Диана Радиковна
Отец ребёнка: Охотников Евгений Викторович
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
27.04.2009
Сын: Охотников Артем Евгеньевич
Отец ребёнка: Охотников Евгений Викторович
г.Ульяновск
Бракосочетание
15.05.2009