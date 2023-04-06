Смоленский Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленский Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смоленская Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смоленская Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смоленская Ирина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно