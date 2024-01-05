Седов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1934
Дочь: Седова Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Седова Александра Яковлевна
село Дарственное, Курчумского района, Восточно Казахстанскоц области КазССР.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Седова Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно