Седов Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1934

Дочь: Седова Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Седова Александра Яковлевна

село Дарственное, Курчумского района, Восточно Казахстанскоц области КазССР.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седова Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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