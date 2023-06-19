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Марфа Матвеева

Место рождения

Пихтень, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Пихтень, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анисия Кононова

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Бракосочетание
1884

Муж: Конон Харитонов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Гавриил Кононов

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Александра Кононова

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Александр

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Агрипина Кононова

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Василий Кононов

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Надежда Кононова

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Конон Харитонов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно