Марфа Матвеева
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анисия Кононова
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Бракосочетание
1884
Муж: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гавриил Кононов
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Александра Кононова
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1893
Сын: Александр
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Агрипина Кононова
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1900
Сын: Василий Кононов
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Надежда Кононова
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Конон Харитонов
Работа или профессия
Неизвестно