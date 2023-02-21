Кузьменко (Костоглод) Александра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко (Костоглод) Александра Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костоглод Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Федорович

Тёсовский, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьменко Иван Ианович

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Федорович

Тёсовский, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьменко Иван Федорович

Тёсовский, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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