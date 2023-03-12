Архангельская (Полянская) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская (Полянская) Ольга Владимировна

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Место рождения

Белград

Дата рождения

1921

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Полянский Владимир Стахиевич

Мать: Полянская Анна Митрофановна

Белград
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архангельский Алексей Федорович

Банатско-Ново-Село
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Алексей Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь-машинистка, контролер сберкассы
Смерть
2003
Самара, Самара, Самарская область
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