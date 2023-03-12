Архангельская (Полянская) Ольга Владимировна
Место рожденияБелград
Дата рождения1921
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Белград
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архангельский Алексей Федорович
Банатско-Ново-Село
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь-машинистка, контролер сберкассы
Смерть
2003
Самара, Самара, Самарская область