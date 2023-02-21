Чередова Оксинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Оксинья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чередов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Чередов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Акулина Леонтьевна

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чередов Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Василиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Леонтий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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