Чередова Оксинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Чередов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Акулина Леонтьевна
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Василиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно