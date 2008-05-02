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Резанкова Дарья Игоревна
Резанкова Дарья Игоревна
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
02.05.2008
Пол
Женский
Отец
Резанков Игорь Владимирович
1977 г.р.
Мать
Лысенко Оксана Анатольевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2008
Отец:
Резанков Игорь Владимирович
Мать:
Лысенко Оксана Анатольевна
Минск
, Минск
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