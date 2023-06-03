Дубинин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1989
Отец: Дубинин Иван Ильич
Рождение ребёнка
10.11.2014
Сын: Юнусов Артемий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.04.2020
Сын: Дубинин Лев Александрович
Мать ребёнка: Дубинина Алина Владиславовна
Рождение ребёнка
21.12.2022
Дочь: Дубинина Ярослава Александровна
Мать ребёнка: Дубинина Алина Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно