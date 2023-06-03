Дубинин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1989

Отец: Дубинин Иван Ильич

Мать: Дубинина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
10.11.2014

Сын: Юнусов Артемий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.04.2020

Сын: Дубинин Лев Александрович

Мать ребёнка: Дубинина Алина Владиславовна

Рождение ребёнка
21.12.2022

Дочь: Дубинина Ярослава Александровна

Мать ребёнка: Дубинина Алина Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Алина Владиславовна