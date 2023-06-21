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Лыков Игнат Кузьмич

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Место рождения

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1682

Сын: Лыков Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Смерть
Неизвестно