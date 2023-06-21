Лыков Игнат Кузьмич
Место рожденияОрловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Рождение ребёнка
1682
Мать ребёнка: не указана
Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, село Тербунское
Смерть
Неизвестно