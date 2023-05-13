Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Григорий Фёдорович

Мать: Анна Лазаревна

Смерть
Неизвестно