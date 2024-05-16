Семичаснова Прасковья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.
Сын: Семичаснов Федор Иванович
Отец ребёнка: Семичаснов Иван Егорьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Семичаснов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Семичаснов Иван Егорьевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Семичаснов Николай Иванович
Отец ребёнка: Семичаснов Иван Егорьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Семичаснова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Семичаснов Иван Егорьевич
Смерть
Неизвестно