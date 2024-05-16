Семичаснова Прасковья Ильинична 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСемичаснова Прасковья Ильинична

Семичаснова Прасковья Ильинична

Место рождения

Глазово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Илья

Мать: не указана

Глазово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семичаснов Иван Егорьевич

Рождение ребёнка
05.09.1877 ст.

Сын: Семичаснов Федор Иванович

Отец ребёнка: Семичаснов Иван Егорьевич

Глазово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Семичаснов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Семичаснов Иван Егорьевич

Глазово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Семичаснов Николай Иванович

Отец ребёнка: Семичаснов Иван Егорьевич

Глазово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Семичаснова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Семичаснов Иван Егорьевич

Глазово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.