Андреева (Головкова) Надежда Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1939
Дата смерти16.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939
Рождение ребёнка
06.12.1959
Дочь: Лазовская Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Александрович
Рождение ребёнка
03.01.1970
Дочь: Селезнева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Александрович
Зиянчурино, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
16.08.2007