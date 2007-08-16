Андреева (Головкова) Надежда Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Головкова) Надежда Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1939

Дата смерти

16.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939

Отец: Головков Роман Владимирович

Мать: Головкова Федора Васильевна

Рождение ребёнка
06.12.1959

Дочь: Лазовская Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Александрович

Рождение ребёнка
03.01.1970

Дочь: Селезнева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Александрович

Зиянчурино, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
16.08.2007
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