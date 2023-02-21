Красавина Елизавета Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавина Елизавета Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Красавин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Красавин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красавин Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Красавин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красавина Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Красавин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Семен Петрович

Смерть
Неизвестно
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