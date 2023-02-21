Монич Сергей Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монич Сергей Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1963

Отец: Монич Дементий Меркурьевич

Мать: Монич Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1990

Дочь: Железова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Монич Светлана Павловна

Юрмала, Jūrmala
Рождение ребёнка
09.10.2001

Дочь: Монич Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монич Светлана Павловна

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