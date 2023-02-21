Монич Сергей Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1963
Отец: Монич Дементий Меркурьевич
Мать: Монич Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1990
Дочь: Железова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Монич Светлана Павловна
Юрмала, Jūrmala
Рождение ребёнка
09.10.2001
Дочь: Монич Мария Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монич Светлана Павловна