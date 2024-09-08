Серегина Прасковья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1912
Дата смерти30.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серегин Алексей Павлович
Смерть
30.11.1977
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область