Серегина Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина Прасковья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1912

Дата смерти

30.11.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серегин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
09.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серегин Алексей Павлович

Смерть
30.11.1977
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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