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Плотникова Анастасия Александровна
Плотникова Анастасия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.2004
Пол
Женский
Отец
Плотников Александр Владимирович
1966 г.р.
Мать
Плотникова (Ковешникова) Елена Юрьевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2004
Отец:
Плотников Александр Владимирович
Мать:
Плотникова Елена Юрьевна
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