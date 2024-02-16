Ахрамеев Тихон Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1909
Дата смерти05.09.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1909
Отец: Ахрамеев Кирилл
Рождение ребёнка
1931
д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.11.1935
д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.11.1941
Дочь: Лескова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Ахрамеева Анна Федоровна
д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.03.1944
д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
30.07.1949
город Болохово Киреевского района Тульской области
Рождение ребёнка
17.10.1953
город Болохово Киреевского района Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахрамеева Анна Федоровна
Смерть
05.09.1969