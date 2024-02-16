Ахрамеев Тихон Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахрамеев Тихон Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1909

Дата смерти

05.09.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1909

Отец: Ахрамеев Кирилл

Мать: Ахрамеева Арина Кузьминична

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахрамеева Анна Федоровна

д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахрамеева Анна Федоровна

д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.11.1941

Дочь: Лескова Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Ахрамеева Анна Федоровна

д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
07.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахрамеева Анна Федоровна

д. Обухово Ульяновский район Калужской области
Рождение ребёнка
30.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахрамеева Анна Федоровна

город Болохово Киреевского района Тульской области
Рождение ребёнка
17.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахрамеева Анна Федоровна

город Болохово Киреевского района Тульской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахрамеева Анна Федоровна

Смерть
05.09.1969
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