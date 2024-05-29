Медведева (Чернухина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Чернухина) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Медведев Никифор Калистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Медведев Никифор Калистратович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Астидичева (Медведева) Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Медведев Никифор Калистратович

Рождение ребёнка
08.05.1923

Сын: Медведев Николай Никифорович

Отец ребёнка: Медведев Никифор Калистратович

Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Смерть
1933
Хор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край

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