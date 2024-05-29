Медведева (Чернухина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Любовь Никифоровна
Отец ребёнка: Медведев Никифор Калистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Медведев Никифор Калистратович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Астидичева (Медведева) Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Медведев Никифор Калистратович
Рождение ребёнка
08.05.1923
Сын: Медведев Николай Никифорович
Отец ребёнка: Медведев Никифор Калистратович
Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Смерть
1933
Хор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край