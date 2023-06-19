Жигимонт Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Жигимонт Роман Степанович
Мать ребёнка: Жигимонт Хадира
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Бачило Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Жигимонт Хадира
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Луция Степановна
Мать ребёнка: Жигимонт Хадира
Смерть
1832