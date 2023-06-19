Жигимонт Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигимонт Степан Федорович

Жигимонт Степан Федорович

Место рождения

Нежевка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Жигимонт Роман Степанович

Мать ребёнка: Жигимонт Хадира

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Бачило Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Жигимонт Хадира

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Луция Степановна

Мать ребёнка: Жигимонт Хадира

Нежевка, Червенский район, Минская область
Смерть
1832
Нежевка, Червенский район, Минская область