Герасимов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Сергей Иванович

Герасимов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1955

Отец: Герасимов Иван Ильич

Мать: Герасимова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
15.02.1980

Дочь: Фоменкова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Герасимова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
10.03.1980

Дочь: Питина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Герасимова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
21.06.1990

Дочь: Зотова Мария Cергеевна

Мать ребёнка: Герасимова Ольга Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close