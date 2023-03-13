Устинова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1867

Дочь: Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Устинов Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Устинов Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Устинов Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Устинов Гавриил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Гавриил Федорович

Смерть
Неизвестно
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