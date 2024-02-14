Сатретдин Шамсетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1865 и 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1867
Отец: Шамсетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Фатхулловна) Хубзамял (Хаптый Жамал) (Хаптый Жамал)
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
09.08.1893
Мать ребёнка: (Фатхулловна) Хубзамял (Хаптый Жамал) (Хаптый Жамал)
В метрических книгах родившихся в д. Шемяково Тетюшского уезда Казанской губернии значится: Афзалетдин – родился 8 сентября 1893 г. (по старому стилю)Отец крестьянин Садретдин ШамсутдиновичМать Хубзям... Показать все
Смерть
Неизвестно