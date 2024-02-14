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Сатретдин Шамсетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1865 и 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1867

Отец: Шамсетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатретдинов Шайхетдин

Мать ребёнка: (Фатхулловна) Хубзамял (Хаптый Жамал) (Хаптый Жамал)

Бракосочетание
21.01.1890

Жена: (Фатхулловна) Хубзамял (Хаптый Жамал) (Хаптый Жамал)

Рождение ребёнка
09.08.1893

Сын: Садретдинов Афзалетдин

Мать ребёнка: (Фатхулловна) Хубзамял (Хаптый Жамал) (Хаптый Жамал)

В метрических книгах родившихся в д. Шемяково Тетюшского уезда Казанской губернии значится: Афзалетдин – родился 8 сентября 1893 г. (по старому стилю)Отец крестьянин Садретдин ШамсутдиновичМать Хубзям... Показать все
Смерть
Неизвестно

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