Амбарцумов Павел Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбарцумов Павел Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиана

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Лили

Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амбарцумов Александр

Мать ребёнка: Лили

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лили

Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тбилиси
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