Саая Айланмаа Бугарововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саая Айланмаа Бугарововна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1962

Отец: Чымба Бугаров Хертекович

Мать: Сарык-Деге Кара Салчаковна

Рождение ребёнка
01.01.1986

Дочь: Одинаева Жанида Вячеславовна

Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович

Рождение ребёнка
10.06.1987

Дочь: Паламарчук Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович

Рождение ребёнка
16.02.1994

Сын: Саая Шораан Вячеславович

Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович

Рождение ребёнка
05.04.1996

Сын: Саая Начын Вячеславович

Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович

Рождение ребёнка
01.01.1998

Сын: Саая Хеймер-оол Вячеславович

Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович

Рождение ребёнка
20.05.2001

Дочь: Биче-Оол Саая Анджела Орлановна

Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович

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