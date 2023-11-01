Саая Айланмаа Бугарововна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1962
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1962
Рождение ребёнка
01.01.1986
Дочь: Одинаева Жанида Вячеславовна
Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович
Рождение ребёнка
10.06.1987
Дочь: Паламарчук Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович
Рождение ребёнка
16.02.1994
Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович
Рождение ребёнка
05.04.1996
Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович
Рождение ребёнка
01.01.1998
Сын: Саая Хеймер-оол Вячеславович
Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович
Рождение ребёнка
20.05.2001
Дочь: Биче-Оол Саая Анджела Орлановна
Отец ребёнка: Саая Вячеслав Семис-оолович