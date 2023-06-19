Цыбина (-) Екатерина Данилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1800
Муж: Цыбин Иван Осипов
Рождение ребёнка
03.08.1802
Сын: Цыбин Петр Иванович
Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов
Рождение ребёнка
05.12.1809
Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов
Рождение ребёнка
16.08.1813
Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов
Рождение ребёнка
01.10.1814
Сын: Цыбин Иван Иванович
Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов
Рождение ребёнка
11.01.1816
Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно