Цыбина (-) Екатерина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина (-) Екатерина Данилова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1800

Муж: Цыбин Иван Осипов

Рождение ребёнка
03.08.1802

Сын: Цыбин Петр Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1809

Сын: Цыбин Николай Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1813

Сын: Цыбин Александр Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1814

Сын: Цыбин Иван Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1816

Сын: Цыбин Василий Иванович

Отец ребёнка: Цыбин Иван Осипов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно