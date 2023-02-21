Шипицына Маремьяна Филипповна
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шипицын Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Шипицын Григорий Никитич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шипицын Григорий Никитич
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно