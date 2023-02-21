Шипицына Маремьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Маремьяна Филипповна

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шипицын Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Шипицын Григорий Никитич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шипицын Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шипицын Григорий Никитич

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Григорий Никитич

Смерть
Неизвестно
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