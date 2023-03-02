Никуличева (Витковская) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке. Люблинской губ, Томашеского уезда,Ярчевской волости села Городка
Бракосочетание
29.07.1918 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно