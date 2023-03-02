Никуличева (Витковская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличева (Витковская) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по записи о браке. Люблинской губ, Томашеского уезда,Ярчевской волости села Городка
Бракосочетание
29.07.1918 ст.

Муж: Никуличев Дмитрий Степанович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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