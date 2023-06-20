Elistrat (Aristarh) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Elistrat (Aristarh)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1804 г.р.
1815 г.р.
1817 г.р.
1820 г.р.
1823 г.р.
1828 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Perzev Ivan

Мать: ?

Woronezhskoy gubernii Bobrovskogo uezda derewni Peskowatki w 1830 g.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Nikifor

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Avdotja

Мать ребёнка: Praskowja Nikitina

Рождение ребёнка
1817

Сын: Yakov

Мать ребёнка: Praskowja Nikitina

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Секлетиния

Мать ребёнка: Praskowja Nikitina

Рождение ребёнка
1823

Сын: Stepan

Мать ребёнка: Praskowja Nikitina

Рождение ребёнка
1828

Сын: Egor

Мать ребёнка: Praskowja Nikitina

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Fevronja

Мать ребёнка: Praskowja Nikitina

Смерть
1833
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область