Elistrat (Aristarh)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Perzev Ivan
Мать: ?
Woronezhskoy gubernii Bobrovskogo uezda derewni Peskowatki w 1830 g.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Avdotja
Мать ребёнка: Praskowja Nikitina
Рождение ребёнка
1817
Сын: Yakov
Мать ребёнка: Praskowja Nikitina
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Секлетиния
Мать ребёнка: Praskowja Nikitina
Рождение ребёнка
1823
Сын: Stepan
Мать ребёнка: Praskowja Nikitina
Рождение ребёнка
1828
Сын: Egor
Мать ребёнка: Praskowja Nikitina
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Fevronja
Мать ребёнка: Praskowja Nikitina
Смерть
1833
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область