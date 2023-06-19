Русинова (Русинова) Лидия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1925
Отец: Русинов Дмитрий
Рождение ребёнка
После 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русинов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русинов Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно