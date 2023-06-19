Русинова (Русинова) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова (Русинова) Лидия Дмитриевна

Место рождения

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1900 г.р.

Мать

После 1900 г.р.

Муж

После 1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1925

Отец: Русинов Дмитрий

Мать: Русинова Таисья Максимовна

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
После 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русинов Анатолий

Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русинов Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Заболотной, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно