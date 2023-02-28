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Егор Семенов

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Место рождения

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Семен Тимофеев

Мать: Ирина Андреева

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Косьма (Егоров)

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Адриан Георгиев

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Сергей (Егоров)

Мать ребёнка: Васса Григорьева

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Григорьева

Смерть
Неизвестно
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