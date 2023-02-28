Егор Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Семен Тимофеев
Мать: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Косьма (Егоров)
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Адриан Георгиев
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Сергей (Егоров)
Мать ребёнка: Васса Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Григорьева
Смерть
Неизвестно