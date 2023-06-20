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Коврижных Филипп Емельянович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Коврижных Емельян Егорович

Мать: ?

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1846

Сын: Коврижных Василий Филиппович

Мать ребёнка: Коврижных Ксения Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Акилина Филипповна

Мать ребёнка: Коврижных Ксения Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Неонила Филипповна

Мать ребёнка: Коврижных Ксения Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно