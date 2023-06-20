Коврижных Филипп Емельянович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Коврижных Емельян Егорович
Мать: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1846
Сын: Коврижных Василий Филиппович
Мать ребёнка: Коврижных Ксения Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Акилина Филипповна
Мать ребёнка: Коврижных Ксения Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Неонила Филипповна
Мать ребёнка: Коврижных Ксения Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно