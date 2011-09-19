(Сулейманова) Сания Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сулейманова) Сания Сулеймановна

Место рождения

Кунгер, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.05.1928

Дата смерти

19.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1928

Отец: Шигапов Сулейман Шигапович

Мать: Шигапова Магинур

Кунгер, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1956

Сын: Шабанов Ислям Ильич

Отец ребёнка: Шабанов Илья Хакимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.10.1957

Дочь: Алия

Отец ребёнка: Шабанов Илья Хакимович

г. Ленинград
Рождение ребёнка
25.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабанов Илья Хакимович

г. Ленинград
Смерть
19.09.2011
г. Санкт Петербург
Похороны
Неизвестно
НОВО-ВОЛКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ, Магометанское кладбище
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