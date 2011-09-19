(Сулейманова) Сания Сулеймановна
Место рождения
Дата рождения31.05.1928
Дата смерти19.09.2011
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1928
Отец: Шигапов Сулейман Шигапович
Мать: Шигапова Магинур
Рождение ребёнка
03.02.1956
Сын: Шабанов Ислям Ильич
Отец ребёнка: Шабанов Илья Хакимович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.10.1957
Дочь: Алия
Отец ребёнка: Шабанов Илья Хакимович
г. Ленинград
Рождение ребёнка
25.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабанов Илья Хакимович
г. Ленинград
Смерть
19.09.2011
г. Санкт Петербург
Похороны
Неизвестно
НОВО-ВОЛКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ, Магометанское кладбище