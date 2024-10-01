Медведев Гавриил Осипович
Место рождения
Дата рождения23.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908
Отец: Егоров Осип Егорович
Мать: Ильина Анастасия Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Николай Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно