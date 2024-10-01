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Медведев Гавриил Осипович

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Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

23.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908

Отец: Егоров Осип Егорович

Мать: Ильина Анастасия Ильич

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Николай Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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