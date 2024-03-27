Поляков Федор Петрович
Место рожденияг. Чистополь Татария
Дата рождения02.03.1908
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1908
Отец: Поляков Петр Иванович
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp13957137/
Рождение ребёнка
22.04.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова (Глушкова) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова (Глушкова) Агафья Ивановна
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно