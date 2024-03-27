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Поляков Федор Петрович

Место рождения

г. Чистополь Татария

Дата рождения

02.03.1908

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1908

Отец: Поляков Петр Иванович

Мать: Полякова Мария Кузьминична

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp13957137/
Рождение ребёнка
22.04.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова (Глушкова) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова (Глушкова) Агафья Ивановна

Смерть
1983
Похороны
Неизвестно

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