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Калиганов Георгий Дмитриевич

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Место рождения

Казахстан, Акмолинская область, Петропавловский уезд, Ильинская волость, с.Александровка

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

23.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Каляганов Дмитрий Фаддеевич

Мать: Каляганова Александра Ивановна

Казахстан, Акмолинская область, Петропавловский уезд, Ильинская волость, с.Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1935

Сын: Калиганов Виктор Егорович

Мать ребёнка: Калиганова Анна Антоновна

Наурыз, Мактааральский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
15.01.1940

Сын: Калиганов Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Калиганова Анна Антоновна

Казахстан, Чимкентская область, Пахтааральский район, совхоз Свердлова, отделение Первое Мая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калиганова Анна Антоновна

Казахстан, Чимкентская область, Пахтааральский район, совхоз Свердлова, отделение Первое Мая
Смерть
23.04.1942
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Гибель на войне, Умер от ран. г.Лиски, гражданское кладбище. Покровское кладбище, братская могила № 431
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