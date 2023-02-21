Калиганов Георгий Дмитриевич
Место рожденияКазахстан, Акмолинская область, Петропавловский уезд, Ильинская волость, с.Александровка
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти23.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Казахстан, Акмолинская область, Петропавловский уезд, Ильинская волость, с.Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1935
Сын: Калиганов Виктор Егорович
Мать ребёнка: Калиганова Анна Антоновна
Наурыз, Мактааральский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
15.01.1940
Сын: Калиганов Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Калиганова Анна Антоновна
Казахстан, Чимкентская область, Пахтааральский район, совхоз Свердлова, отделение Первое Мая
Бракосочетание
Неизвестно
Казахстан, Чимкентская область, Пахтааральский район, совхоз Свердлова, отделение Первое Мая
Смерть
23.04.1942
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Гибель на войне, Умер от ран. г.Лиски, гражданское кладбище. Покровское кладбище, братская могила № 431