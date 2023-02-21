Мария Ивановна
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Бабаев Ахмед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серафима
Отец ребёнка: Бабаев Ахмед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Бабаев Ахмед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь
Отец ребёнка: Бабаев Ахмед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Бабаев Ахмед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наталья
Отец ребёнка: Бабаев Ахмед
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабаев Ахмед
Смерть
Неизвестно