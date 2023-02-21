Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Бабаев Ахмед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серафима

Отец ребёнка: Бабаев Ахмед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Бабаев Ахмед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь

Отец ребёнка: Бабаев Ахмед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Бабаев Ахмед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наталья

Отец ребёнка: Бабаев Ахмед

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев Ахмед

Смерть
Неизвестно
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