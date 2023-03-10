Агрофена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Карп Иванов
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Фома Иванов
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Иван Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семенов
Смерть
Неизвестно