Агрофена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Карп Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Фома Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Иван Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семенов

Смерть
Неизвестно
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