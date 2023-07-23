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Пирогова Светлана Николаевна
Пирогова Светлана Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.1968
Пол
Женский
Отец
Пирогов Николай Григорьевич
1932 г.р.
Мать
Пирогова Ольга Яковлевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1968
Отец:
Пирогов Николай Григорьевич
Мать:
Пирогова Ольга Яковлевна
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