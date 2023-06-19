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Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна
Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна
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Место рождения
Морозовск
, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Дата рождения
05.08.1981
Пол
Женский
Отец
Тимофеев Владимир Юрьевич
1957 г.р.
Мать
Тимофеева (Лямина) Татьяна Сергеевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1981
Отец:
Тимофеев Владимир Юрьевич
Мать:
Тимофеева Татьяна Сергеевна
Морозовск
, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
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