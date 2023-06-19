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Феврония Иванова

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Иоанн Нестеров

Мать: Дарья Захарова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
24.01.1836

Муж: Василий Авксентьев

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Степанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Авксентьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Авксентьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Авксентьев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно