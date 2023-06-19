Феврония Иванова
Место рождения
Дата рождения1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Иоанн Нестеров
Мать: Дарья Захарова
Бракосочетание
24.01.1836
Муж: Василий Авксентьев
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Степанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Авксентьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Авксентьев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Авксентьев
Работа или профессия
Неизвестно