Хиров Сергей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1935
Сын: Николай
Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
02.06.1937
Сын: Александр
Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Гуськова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
16.04.1941
Сын: Василий
Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
29.08.1948
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Хиров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно