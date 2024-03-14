Хиров Сергей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиров Сергей Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1935

Сын: Николай

Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
02.06.1937

Сын: Александр

Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Гуськова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
16.04.1941

Сын: Василий

Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
29.08.1948

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Хиров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Хирова Ксения Федоровна

Смерть
Неизвестно
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