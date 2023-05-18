Абельчук Мокрина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абельчук Мокрина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Абельчук Иван

Отец ребёнка: Абельчук Василь

д. Рокошица Узденского р-на, БССР
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ковальчук Мотра

Отец ребёнка: Абельчук Василь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лівідорка

Отец ребёнка: Абельчук Василь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варка

Отец ребёнка: Абельчук Василь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абельчук Василь