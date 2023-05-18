Абельчук Мокрина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Абельчук Иван
Отец ребёнка: Абельчук Василь
д. Рокошица Узденского р-на, БССР
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ковальчук Мотра
Отец ребёнка: Абельчук Василь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лівідорка
Отец ребёнка: Абельчук Василь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варка
Отец ребёнка: Абельчук Василь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абельчук Василь