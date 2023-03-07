Тарасов Мартын Яковлев
Место рожденияДер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1656
Дата смертиДо 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1656
Отец: Тарасов Якушко Дмитриев
Мать: не указана
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678
Мать ребёнка: не указана
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678
Мать ребёнка: не указана
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Тарасов Никита (мл) Мартынов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1722
Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния