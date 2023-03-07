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Тарасов Мартын Яковлев

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Место рождения

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1656

Дата смерти

До 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1656

Отец: Тарасов Якушко Дмитриев

Мать: не указана

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Тарасов Гаврило Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Тарасов Моисей Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Тарасов Никита Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Тарасов Никита (мл) Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1722
Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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